Чем объясняется наличие у каждого народа своего национального костюма
История
Чем объясняется наличие у каждого народа своего национального костюма
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Гость:
Это объясняется тем что каждый народ по своему разнообразен , у каждого есть свои обычаи , и каждый народ по своему различается
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