Чем объясняется наличие у каждого народа своего национального костюма

История
Чем объясняется наличие у каждого народа своего национального костюма
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это объясняется тем что каждый народ по своему разнообразен , у каждого есть свои обычаи , и каждый народ по своему различается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Главная мысль рассказа тридцать три нос утри
Ответить
Геометрия
ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!! Прямые а и в не лежат в одной плоскости , через прямую а проведены 2 плоскости. Доказать что хотя бы одна из этих плоскостей не пар...
Ответить
Химия
Раствор хлорида щелочноземельного металла разделили на две равные части. Одну из них обработали избытком ортофосфата натрия, при этом образовалось ...
Ответить
Алгебра
Упростите выражение 3(1,2х+3у)-(0,6х-26у)и найдите его значение при х=1,5 , у=3/70
Ответить
Геометрия
В тре­уголь­ни­ке ABC угол C равен 90°, AC=4, sinA=6корень61\61 , найдите ВС
Ответить