Сравните любые знакомые вам предметы (например, ранцы, куртки, пеналы, калькуляторы) по следующим признакам: 1. потребительские качества - степень удовлетворения действительных потребностей человека; 2. эстетические достоинст...

Технология
Сравните любые знакомые вам предметы (например, ранцы, куртки, пеналы, калькуляторы) по следующим признакам: 1. потребительские качества - степень удовлетворения действительных потребностей человека; 2. эстетические достоинства; 3. эффективность конструкции - удобство эксплуатации; 4. технологичность, включая экологический фактор; 5. вероятная рыночная цена - уровень спроса у различных категорий потребителей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куртка- фирмы дизель, удобная, тёплая ,смотрится не очень (укороченная снизу ) ,удобна в эксплуатации, рыночная цена 60$
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