Сравните любые знакомые вам предметы (например, ранцы, куртки, пеналы, калькуляторы) по следующим признакам: 1. потребительские качества - степень удовлетворения действительных потребностей человека; 2. эстетические достоинст...

Технология

Сравните любые знакомые вам предметы (например, ранцы, куртки, пеналы, калькуляторы) по следующим признакам: 1. потребительские качества - степень удовлетворения действительных потребностей человека; 2. эстетические достоинства; 3. эффективность конструкции - удобство эксплуатации; 4. технологичность, включая экологический фактор; 5. вероятная рыночная цена - уровень спроса у различных категорий потребителей.

Автор: Гость