Сравните поставь те вместо * знаки больше, меньше или равно: 130:5 * 75:5+45:5
Математика
Сравните поставь те вместо * знаки больше, меньше или равно: 130:5 * 75:5+45:5
Ответ(ы):
Гость:
130:5 > 75:5+45:5 Дальше распишу 26 * 15+9 26 * 24 26>24
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