Сравните реки протекающие по особо кубанской равнине и левые притоки Кубани укаж??те особенности течения питание режим основные проблемы

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По своей величине и водности бассейн реки Кубань является самым крупным на Северном Кавказе. Он протягивается от Таманского полуострова - на западе до Эльбруса - на востоке. Кубань впадает в Азовское море . За исток реки Кубань принимается место слияния рек Учкулан и Уллукам. При площади водосбора 57900 кв. км. суммарная длина рек бассейна составляет 38 325 км, а общее число рек равно 13 569 . Длина самой Кубани равна 870 км. В бассейне реки почти все притоки берут начало со склонов Западного Кавказа, впадая с левого берега. К числу крупных притоков относятся:Лаба (площадь водосбора 12 500 кв. км., длина реки 214 км), Белая (5990, 265), Большой (2730, 120) и Малый (1850, 65) Зеленчуки, Уруп(3220, 232), Пшиш (1850, 258) и др. Коэффициент густоты речной сети бассейна равен 0,8 км/кв.км. Самые малые реки - это реки длиной менее 25 км, таких водотоков в бассейне Кубани 13 442 штуки. Наряду с реками гидрографическая сеть Кубани включает в себя озера и водохранилища. Всего на водосборе насчитывается 617 озер площадью 1771 кв. км. В связи с рациональным использованием водных ресурсов в Советские врмена были построены водохранилища: Краснодарское, Шапсугское, Крюковское, Варнавинское, Шенджийское, Октябрьское, Усть-Джегутинское, Ганджинское, Белореченское, Майкопское, Сенгилеевское, Егорлыкское и Большое. Их объем составляет 3675 млн. куб. м., а площадь 641.7 кв. км. Река Кубань питается за счет таяния ледников, сезонных снегов, дождей и подземных вод. Большинство притоков, берущих начало в высокогорной зоне бассейна, - Большой и Малый Зеленчуки, Кизгыч, Теберда, Уллукам и другие - получают ледниковое питание. Водный режим реки Кубань подразделяется на 3 гидрологических района: - реки верхнего течения (до устья реки Бекес) включительно; - бассейны рек Чамлыка, Фарса, Белой; - притоки нижнего течения (от впадения р. Пшиш до устья); В первом районе большую роль в питании рек играют воды, сформировавшиеся за счет таяния ледников и снежников. Для второго важную роль играют дождевые паводки. Сток в бассейне реки Кубань подвержен циклическим колебаниям. Мутность рек на Кубани изменяется в пределах от 50 до 100 г/м3. В отдельные годы, до строительства водохранилищ и водотводов, река Кубань затопляла 600-650 тысяч гектаров полезной земельной площади, а к осени так мелела, что затруднялось судоходство. 17 марта 1940 года СНК СССР приняли постановление "О строительстве Тщикского и Шапсугского водохранилищ и обваловании реки Кубань". Тщикское водохранилище было построено ударными темпапми, нормы перевыполнялись в 2-3 раза. К концу 1940 года Тщикское водохранилище объемом 380 миллионов кубических метров воды было пущено в строй. Кубань в 30-е годы >> Реки Азово-Кубанской низменностиРека ЕяЕя - наиболее длинная и многоводная река Азово-Кубанской низменности. Она зарождается у отрогов Ставропольской возвышенности, в 5 км от станицы Новопокровской и образуется от слияния двух небольших речек Карасуна и Упорной. Река Ея впадает в Азовское море ниже станицы Старощербиновской. Ее длина 311 км. Общая площадь водосборного бассейна 8650 кв. км. Наиболее крупный правобережный приток -Куго-Ея, имеющая длину 108 км при водосборе 1260 кв. км. Другой крупный приток - река Кавалерка, длинной 78 км и водосбором в 695 кв. км. Слева в Ею впадает река Сосыка, имеющая длину 159 км и водосбор в 2030 кв. км., а также небольшие речки Терновая и Веселая. На Ее и ее притоках располагаются многочисленные пруды, они используются для обводнения, рыболовства и энергетики. Высокая минерализация Еи делает ее мало пригодной для орошения Река ЧелбасЧелбас течет юго-западнее Еи. Исток реки находится вблизи северной окраины станицы Темижбекской. Длина Челбаса около 288 км, площадь 3950 кв. км. Впадает в Бейсугский лиман . Основные притоки: Средний Челбас, Борисовка и Тихонькая. Средний годовой расход у станицыНовоплатнировской 2.41 м3/с. На реке Челбас построено около 120 прудов. Сильно заросший и заиленный Челбас являет яркий пример реки, находящейся в состоянии старости и угасания. Река Бейсуг