Сравните западную и восточную Сибирь по полезным ископаемым и специализации
География
Сравните западную и восточную Сибирь по полезным ископаемым и специализации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Восточной Сибири много каменного и бурого угля (80 % запасов), железная руда, медно-никелевые руды (в Норильске),бокситы и полиметаллы. Содержит много не разведанных месторождений нефти и газа (из-за сложного, сурового климата), так же есть запасы слюды, графита, золота, алмазов, шпата и т.д. В Западной Сибири. Самые главные ресурсы Западной Сибири - это нефть, газ, каменный уголь и лес.
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