Среди приведённых лиц укажите современников: а) Воевода Дмитрий Боброк; б) воевода Евпатий Коловрат; в) князь Ярослав Всеволодович; г) литовский князь Витовт; д) литовский князь Миедовг; е) князь Александр Невский; ж) ордынский...

История

Среди приведённых лиц укажите современников: а) Воевода Дмитрий Боброк; б) воевода Евпатий Коловрат; в) князь Ярослав Всеволодович; г) литовский князь Витовт; д) литовский князь Миедовг; е) князь Александр Невский; ж) ордынский хан Тохтамыш; з) ордынский хан Батый. Помогите пожалуйста срочно надо!!!!!

Автор: Гость