Среди приведённых лиц укажите современников: а) Воевода Дмитрий Боброк; б) воевода Евпатий Коловрат; в) князь Ярослав Всеволодович; г) литовский князь Витовт; д) литовский князь Миедовг; е) князь Александр Невский; ж) ордынский...
История
Среди приведённых лиц укажите современников: а) Воевода Дмитрий Боброк; б) воевода Евпатий Коловрат; в) князь Ярослав Всеволодович; г) литовский князь Витовт; д) литовский князь Миедовг; е) князь Александр Невский; ж) ордынский хан Тохтамыш; з) ордынский хан Батый. Помогите пожалуйста срочно надо!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Евпатий Коловрат, Ярослав Всеволодович, Миндовг, Александр Невский, Батый. Вторая группа: Дмитрий Боброк, Витовт, Тохтамыш.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Определите, кто из растений дружит с азотфиксирующими микроорганизмами: гледичия обыкновенная пшеница донник мятлик луговой клевер рожь акация бела...
Химия
Помогите люди добрые с химией)) Запишите формулы органических веществ по названию для 1) 2,2,3-триметилгексан 2) 2-метил-4 этилгексанол-2. 3) 2-мет...
География
Математика