Среди приведённых лиц укажите современников: а) Воевода Дмитрий Боброк; б) воевода Евпатий Коловрат; в) князь Ярослав Всеволодович; г) литовский князь Витовт; д) литовский князь Миедовг; е) князь Александр Невский; ж) ордынский...

История
Среди приведённых лиц укажите современников: а) Воевода Дмитрий Боброк; б) воевода Евпатий Коловрат; в) князь Ярослав Всеволодович; г) литовский князь Витовт; д) литовский князь Миедовг; е) князь Александр Невский; ж) ордынский хан Тохтамыш; з) ордынский хан Батый. Помогите пожалуйста срочно надо!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Евпатий Коловрат, Ярослав Всеволодович, Миндовг, Александр Невский, Батый. Вторая группа: Дмитрий Боброк, Витовт, Тохтамыш.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Определите, кто из растений дружит с азотфиксирующими микроорганизмами: гледичия обыкновенная пшеница донник мятлик луговой клевер рожь акация бела...
Ответить
Химия
Помогите люди добрые с химией)) Запишите формулы органических веществ по названию для 1) 2,2,3-триметилгексан 2) 2-метил-4 этилгексанол-2. 3) 2-мет...
Ответить
География
Млекопитающее рода оленей
Ответить
Математика
3/2×5/6+3/2÷9/10-3/2×13/18
Ответить
Математика
В поход пошли 24 мальчика а девочек в 3 раза меньше чем мальчиков На сколько больше ??альчиков пошло в поход чем девочек
Ответить