СРОЧНО ЧТО ЗНАЧИТ Р.S

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СРОЧНО ЧТО ЗНАЧИТ Р.S
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P.S. ( сокращение от англ. " Post Scriptum ") -в переводе означает "после подписи" или " после написанного".
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