Срочно..... Даю 20 баллов, На завтра задали. А предложения не могу придумать, составьте пожалуйста предложения на казахском языке с переводом со словами: жуыну, су, сабын, таза, кір, бас, күнде, бірнеше рет, тазартау, пайдалы

Гость: Гость:

У того кто написал первый ответ допущено несколько ошибок. Правильно будет не "тұрғанша" а "тұрғанда". Слово кунде не правильно использовано. "Кунде" значит "каждый день" а не днем. И нет такого слова "жидем". Алма это жеміс - фрукт.