Срочно! Дам 99 баллов!Заранее спасибо Написать примеры комического в рассказах А. ??. Чехова
Литература
Срочно! Дам 99 баллов!Заранее спасибо Написать примеры комического в рассказах А. ??. Чехова
Ответ(ы):
Гость:
Один главный прием комического – несомненно, «несоответствие между внешностью и действительностью», демонстрация «несоответствия между высоким мнением человека о своей моральной, общественной, интеллектуальной значимости и его фактической ценностью». В качестве примеров Б. Дземидок приводит рассказы Чехова «Унтер Пришибеев», «Княгиня», «Человек в футляре». Очевидно, что в двух последних рассказах этот прием выходит за рамки узкокомических задач. Но в одном исследователь, несомненно, прав: их исток – традиционная комическая ситуация.
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