Срочно!!!!! Фонетическая транскрипция слова БЕСШУМНЫЙ Прям очень срочно Задани?? в олипиаде Весь класс спорит Помогите
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Срочно!!!!! Фонетическая транскрипция слова БЕСШУМНЫЙ Прям очень срочно Задани?? в олипиаде Весь класс спорит Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(бисшумный) б -согл.,мягк.,звонк.,парн. и-гл.,безуд. с-согл.,тверд.,глух.,парн. ш-согл.,тверд.,глух.,парн. у -гл.,ударн. м-согл.,тверд.,звонк.,непарн. н-согл.,тверд.,звонк.,непарн. ы-гл.,безуд. й-согл.,мягк.,звонк.,непарн. 9 букв, 9 звуков
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