СРОЧНО! Как молчалин относился к фамусовскому обществу. Грибоедов "Горе от Ума"
Литература
СРОЧНО! Как молчалин относился к фамусовскому обществу. Грибоедов "Горе от Ума"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чацкий презирает Молчалина за старание угодить каждому, за чинопочитание. Узнав, что именно такой человек покорил сердце Софьи, Чацкий разочаровывается в своей возлюбленной.Чацкий произносит красноречивые монологи, в которых обличает московское общество, выразителем мнений которого выступает отец Софьи Павел Фамусов. Однако в обществе проходят слухи о сумасшествии Чацкого, пущенные раздосадованной Софьей. В конце пьесы Чацкий решает покинуть Москву.
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