СРОЧНО!!! Как вы думаете что ценит в людях автор романа "Дубровский" (сочинение)

Литература
СРОЧНО!!! Как вы думаете что ценит в людях автор романа "Дубровский" (сочинение)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он ценит как люди ради мести становятся злодеями, но даже у Владимира Дубровскоко было сердце, хотя о и являлся злодеем
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