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Срочно!!!! Не более и не менее 3-4 предложений!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Притча о том, что нужно принимать окружающих такими, какие они есть, даже, если они не похожи на тебя(особенно внешне). С другой стороны, можно трактовать притчу так: вороне необходимо общество ворон, попугаю -общество попугаев. То есть, очень важно чувствовать себя в своей тарелке.
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