Где в Челябинске были парашютные вышки и лыжный трамплин?
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Где в Челябинске были парашютные вышки и лыжный трамплин?
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Гость:
Нету думаете сами из интернета спилюсиваем думать сами не умеете
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