Где в Челябинске были парашютные вышки и лыжный трамплин?

История
Где в Челябинске были парашютные вышки и лыжный трамплин?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нету думаете сами из интернета спилюсиваем думать сами не умеете
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
H2SO4: C,MgO, Hg, AI(OH)3,Ba(No3)2, NaCl, Zn С чем будет реагировать серная кислота, если можно подробно)
Ответить
Русский язык
Составить загадку Из слогов: бы га чем шадь шах бе в стре ка ло ет е ло
Ответить
Алгебра
Пожалуйста, помогите решить 3 и четвёртый номер очень нужно завтра контрольная
Ответить
Немецкий язык
Как будет по немецки мы будем вместе навсегда И если можно напишите по немецки т??по поздравления Для жиниха я хочу сделать ему приятно но пл...
Ответить
Окружающий мир
Как зделаиь окружаюший мир проек 3 класс тема разнообразие природе родного края
Ответить