H2SO4: C,MgO, Hg, AI(OH)3,Ba(No3)2, NaCl, Zn С чем будет реагировать серная кислота, если можно подробно)

Химия

H2SO4: C,MgO, Hg, AI(OH)3,Ba(No3)2, NaCl, Zn С чем будет реагировать серная кислота, если можно подробно)

Автор: Гость