Как будет по немецки мы будем вместе навсегда И если можно напишите по немецки т??по поздравления Для жиниха я хочу сделать ему приятно но плохо пока знаю немецкий язык

Немецкий язык
Как будет по немецки мы будем вместе навсегда И если можно напишите по немецки т??по поздравления Для жиниха я хочу сделать ему приятно но плохо пока знаю немецкий язык
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Wir werden immer zusammen. Leck mich, herzlichen Glückwunsch, dich mit der Hochzeit, ich Wünsche dir den Tod
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Как зделаиь окружаюший мир проек 3 класс тема разнообразие природе родного края
Ответить
Алгебра
Функция зада формулой у=5х+18 определите значение х при у=3
Ответить
История
ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Заполнить таблицу: движение протеста ДАЮ 30 баллов!!!
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! Как называется 1/1000 т- это ?, 1/10 м - это ?, 1/24 суток - это ?, 1/60 часа - это?
Ответить
Математика
В коробку входит 0,4 конфет.Какое наименьшее количество коробок потребуется для того,чтобы разложить 4,5 кг. конфет?
Ответить