Как будет по немецки мы будем вместе навсегда И если можно напишите по немецки т??по поздравления Для жиниха я хочу сделать ему приятно но плохо пока знаю немецкий язык
Немецкий язык
Как будет по немецки мы будем вместе навсегда И если можно напишите по немецки т??по поздравления Для жиниха я хочу сделать ему приятно но плохо пока знаю немецкий язык
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Гость:
Wir werden immer zusammen. Leck mich, herzlichen Glückwunsch, dich mit der Hochzeit, ich Wünsche dir den Tod
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