Как будет по немецки мы будем вместе навсегда И если можно напишите по немецки т??по поздравления Для жиниха я хочу сделать ему приятно но плохо пока знаю немецкий язык

Немецкий язык

Как будет по немецки мы будем вместе навсегда И если можно напишите по немецки т??по поздравления Для жиниха я хочу сделать ему приятно но плохо пока знаю немецкий язык

Автор: Гость