Пожалуйста, помогите решить 3 и четвёртый номер очень нужно завтра контрольная
Алгебра
Пожалуйста, помогите решить 3 и четвёртый номер очень нужно завтра контрольная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 {2(x+y)²-7(x+y)+3=0 U {2x-3y=-1 (x+y)=a 2a²-7a+3=0 D=49-24=25 a1=(7-5)/4=0,5⇒x+y=0,5⇒x=0,5-y 2(0,5-y)-3y=-1 1-2y-3y=-1 -5y=-2 y=0,4 x=0,5-0,4=0,1 a2=(7+5)/4=3⇒x+y=3⇒x=3-y 2(3-y)-3y=-1 6-2y-3y=-1 -5y=-7 y=1,2 x=3-1,2=1,8 (0,1;0,4);(1,8;1,2) 4 {2x²+2y²+x-y-4=0/*3⇒6x²+6y²+3x-3y-12=0 {3x²+3y²+2x-y-7=0/*(-2)⇒-6x²-6y²-4x+2y+14=0 прибавим -x-y+2=0 x=2-y 2(2-y)²+2y²+2-y-y-4=0 8-8y+2y²+2y²+2-y-y-4=0 4y²-10y+6=0 D=100-96=4 y1=(10-2)/8=1⇒x1=2-1=1 y2=(10+2)/8=1,5⇒x2=2-1,5=0,5 (1;1);(0,5;1,5)
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