СРОЧНО!!! НУЖно решение

Алгебра
СРОЧНО!!! НУЖно решение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упростите выражение: (2+√3)(1-√3)=2+√3-2√3-3=-√3-1 8x-x²=6x x²+6x-8x=0 x²-2x=0 x(x-2)=0 x=0 x-2=0 x=2 задача 2,5ч-25мин=2ч 5 мин=2 1/12 ч Пусть скорость течения х км/ч тогда 20/(20-х)+20/(20+х)=2  1/12 20*(20+х+20-х)/((20-х)(20+х))=25/12 800*12=25*(400-х²) 400-х²=32*12 400-384=х² х²=16 х=+-4 х=4 км/ч скорость течения реки
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