СРОЧНО!!!ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕКСТ ,ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ ОЧЕНЬ МАЛО

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ЭхМихаил Ломоносов русский ученый, поэт, художник дата рождения:19 ноября 1711 образование:славянско-греко-латинская академия, санкт-петербургская имперская академия науки, университет марбурга(Германия) (field)исследования:химия, физика, минералогия, история, искусство, филология и т.д. дополнительная информация:24 мозайки сделанные Ломоносовым сохранились до наших дней. Конечно лучшими портретами являются Петр Великий и "Битва на Полтаве"(4.8м на 6.4м) дата смерти:15 Апреля 1765.))сделай оучшим ответом пожалуйста