Срочно!!! Подскажите нужно для олимпиады !!! Главные герои знаменитых рассказов сашы чёрного !!
Литература
Срочно!!! Подскажите нужно для олимпиады !!! Главные герои знаменитых рассказов сашы чёрного !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные герои - Валя, Катя, Миша. Это дети, которые решили поиграть в «Кавказского пленника». Дело началось так: Две девочки Катя и Валя прочитали рассказ Толстого «Кавказский пленник». Им так понравился рассказ, что они решили сыграть его. Для этого они позвали мальчика Мишу, чтоб тот был Жилиным. Костылиным в их игре был Тузик – собака такса. А сами девочки были татарами и Диной с её подругой. Когда начали играть, Миша начал баловаться, и девочки решили поймать его руками, а затем посадить в яму. Сидели в яме Тузик и Миша, не хотели сбегать. Девочки подумали и решили к ним присоединиться и стать пленниками. Они подумали: «Ведь могло быть четыре пленника?!». Сели с ними девочки и стали на облака смотреть. Приходит в это время мама девочек и не может их найти. Никого нет дома, и никто не знает. Начала кликать их мама, а они ей в ответ «Здесь мы, здесь». Нашла их мама и пошли они в дом. Идут домой, к матери с двух сторон, как котята, жмутся. Даже непонятно им самим, как это утром их «Кавказский пленник» так расстроил? Ведь превеселая же, право, штука.
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