Срочно помогите!!! составьте схему предложения с прямой речью.

Русский язык
Срочно помогите!!! составьте схему предложения с прямой речью.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"Прямая речь" - Слова автора. Это тоесть записывается вот так: "П" - А. последнее предложение.там прямая речь
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