Срочно!!! Помогите в задание по музыке ,,Все фамилии известных оперных певцов в Рос??ии 29 века

Гость: Гость:

Азат Аььасов (Татарстан) Лариса Александровская Кора Антарова Валентина Арканова Ирина Архипова Владимир Атлантов Георгий Бакланов (1800 -1938) Валерия Барсова Константин Басков Александр Батурин Мария Биешу Ирина Богачева Ирина Боссини Михаил Бочаров Александр Ведерников Галина Вишневская Вячеслав Войнаровский Римма Волкова Александр Ворошило Хибла Герзмава Борис Гмыря Мария Гулегина Юрий Гуляев Александр Давыдов Исай Дворищин Ксения Держинская Мария Долина (1868-1919) Зара Долуханова Иван Дорошин Мария Дулова Мигран Еркат (Армения) Людмила Ерофеева (Молдавия) Иван Ершов Иван Жадан Ирина Журина Надежда Забела-Врубель(жена Михаила Врубеля вдобавок) Лидия Звягина Александр Иванов Андрей Иванов Владимир Ивановский Александр Кабанов Мария Камкнская (1854-1925) Галина Карева Маквала Касрашвили Владимир Касторский Елена Катульская Николай Кедров И ЕЩЕ МНОГО. НО.... ЭТО 20 ВЕК. ЕСЛИ ОН ТЕБЕ НУЖЕН. НАПИШИ. ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ СПИСКА ДОДЕЛАЮ ВЕЧЕРОМ