Срочно РЕШИТЕ КОНТРОЛЬНУЮ

Химия
Срочно РЕШИТЕ КОНТРОЛЬНУЮ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно добавить различные соли и тогда ты сможешь получить ответ а так,тут мне трудно писать решение извини
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