Срочно!!!! Решите задачу!!Пожалуйста!!!!! Объясните плиз!!!!! Один подъемный кран подымает груз на седьмой этаж за 60 с, а другой- такой же груз на ту же высоту - за 90 с. У какого подъемного крана мощность больше и во сколько...

Физика

Срочно!!!! Решите задачу!!Пожалуйста!!!!! Объясните плиз!!!!! Один подъемный кран подымает груз на седьмой этаж за 60 с, а другой- такой же груз на ту же высоту - за 90 с. У какого подъемного крана мощность больше и во сколько раз?

Автор: Гость