Срочно!!!! Решите задачу!!Пожалуйста!!!!! Объясните плиз!!!!! Один подъемный кран подымает груз на седьмой этаж за 60 с, а другой- такой же груз на ту же высоту - за 90 с. У какого подъемного крана мощность больше и во сколько...
Физика
Срочно!!!! Решите задачу!!Пожалуйста!!!!! Объясните плиз!!!!! Один подъемный кран подымает груз на седьмой этаж за 60 с, а другой- такой же груз на ту же высоту - за 90 с. У какого подъемного крана мощность больше и во сколько раз?
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Гость:
У первого в 1,5 раза (90/60=1,5)
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