Срочно!!!! Решите задачу!!Пожалуйста!!!!! Объясните плиз!!!!! Один подъемный кран подымает груз на седьмой этаж за 60 с, а другой- такой же груз на ту же высоту - за 90 с. У какого подъемного крана мощность больше и во сколько...

Физика
Срочно!!!! Решите задачу!!Пожалуйста!!!!! Объясните плиз!!!!! Один подъемный кран подымает груз на седьмой этаж за 60 с, а другой- такой же груз на ту же высоту - за 90 с. У какого подъемного крана мощность больше и во сколько раз?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У первого в 1,5 раза (90/60=1,5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите пожалуйста вывод написать!!!! 1) причина изменчивости 2)характер изменч??вости (наследственное или не наследственное) 3)нормы реакц...
Ответить
Математика
Как решить 1дм 8см :3=
Ответить
Математика
!!!!помогите пожалуйста!!! Не могу разобраться.... Объясните пожалуйста (подробно) , к??к решить Линейные дифференциальные уравнения первого порядк...
Ответить
Математика
Во время знаменитого перехода А. В. Суворова через Альпы русские войска пошли 150 км за 6 суток , двигаясь по 10 часов в день. С какой средней скор...
Ответить
Английский язык
Привет ребята Сделайте пожалуйста побыстрее Переведите прошу вас!
Ответить