СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРО??НО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО НОМЕР 94 93 и 94 помогите пожалуйста

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прийдёт весна. Весеннее солнце растопит снег. Побегут ручейки, запоют птицы, проснутся от зимнего сна лягушки, и будут распевать свои громкие песенки.
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