Срочно!!! Во что превратились в глазах Дон Кихота ветряные мельницы? а) В конных рыцарей б) В великанов

Литература

Срочно!!! Во что превратились в глазах Дон Кихота ветряные мельницы? а) В конных рыцарей б) В великанов

Автор: Гость