Срочно!!! Во что превратились в глазах Дон Кихота ветряные мельницы? а) В конных рыцарей б) В великанов
Литература
Срочно!!! Во что превратились в глазах Дон Кихота ветряные мельницы? а) В конных рыцарей б) В великанов
Ответ(ы):
Гость:
В великанов б) наверно
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