Срочно!!! зарание спасибо

Гость: Гость:

1) а) прямоугольный б)тупоугольный с) остроугольный 2) Пусть EF=x cм, тогда DE=2x см, DF=(x+20)см Т.к. Р=90 см, то х+2х+х+20=90 4х+20=90 4х=90-20 4х=70 х=17,5 EF=17,5 cм, DE=35 см, DF=37,5см