Срочно!!! зарание спасибо

Математика
Срочно!!! зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а) прямоугольный б)тупоугольный с) остроугольный 2) Пусть EF=x cм, тогда DE=2x см, DF=(x+20)см Т.к. Р=90 см, то х+2х+х+20=90 4х+20=90 4х=90-20 4х=70 х=17,5 EF=17,5 cм,  DE=35 см, DF=37,5см
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