Срочноооооооо в подъезде семнадцатиэтажного дома расположены квартиры с 1 по 68 к??ком этаже расположена квартира 63

Математика
Срочноооооооо в подъезде семнадцатиэтажного дома расположены квартиры с 1 по 68 к??ком этаже расположена квартира 63
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68 разделить на 17 получаем 4 квартиры на этаже. 63 разделить на 4 получаем 15,75 значит квартира под номером 63 на 16 этаже.
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