Каковы были приемущества руцарский герб ?

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На щите, а иногда и на сюрко (безрукавка из дорогой материи, с разрезами по бокам, а иногда – спереди и сзади), надевавшемся поверх кольчуги, был изображён герб рыцаря. Главнейшая часть герба – так называемый щит, который мог иметь треугольную, овальную или иную форму. Щит герба расписывался разными красками (червлёной, лазурной, зелёной); его украшали символические изображения (для чего использовался горностаевый или беличий мех) и геральдические фигуры (лев, леопард, волк, орёл, лилии и др.). Из военного обихода гербы очень быстро проникают в повседневную жизнь, ими украшают мебель. Костюмы носят в соответствии с цветом герба, а помимо того покрывают одежду аппликациями и вышивками, изображающими герб. Если щит герба состоял из двух или четырёх частей разного цвета, то сюрко знатного человека также составлялось из двух или четырёх кусков разных матери. Герб (от нем. «Erbe» наследство) – эмблема с определёнными символическими фигурами, выражающая, исторические традиции владельца и передающаяся из поколения в поколение. Вначале гербы рыцарей составлялись совершенно произвольно (чаще всего из элементов вооружения), но при этом получалась большая путаница. Постепенно выработали определённые правила составления гербов. Правила составления гербов: Основу герба составляет щит, если он: - треугольный – варяжский, норманнский; - овальный – итальянский; - квадратный с округлостью внизу – испанский; - четырёхугольный с заострением внизу – французский; - фигурный – немецкий.