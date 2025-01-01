СРОООООЧЧЧНООО Морфемный разбор. 1) Копытный 2) Погибают 3) Преследовавшие
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СРОООООЧЧЧНООО Морфемный разбор. 1) Копытный 2) Погибают 3) Преследовавшие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
► пуст/ы́н/н/ых – корень/суффикс/суффикс/окончание; основа слова – пустынн-; ► за/бол/е/ва́/ют – приставка/корень/суффикс/суффикс/окончание; основа слова – заболева-; ► на/ход/я́щ/ие/ся – приставка/корень/суффикс/окончание/возвратный суффикс (постфикс); основа слова прерывистая – находящ_ся; ► копы́т/н/ой – корень/суффикс/окончание; основа слова – копытн-; ► по/гиб/а́/ют – приставка/корень/суффикс/окончание; основа слова – погиба-; ► пресле́дова/вш/ие – корень/суффикс/окончание; основа слова – преследовавш
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