Ставить падеж после сущ. Жёсткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревье??. 2.С еловых лап падали на землю снеговые шапки. 3.Краснозобые снегери и синички прыгали и вертелись по лиловым шишками. 4.Иней осыпается с б...

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Ставить падеж после сущ. Жёсткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревье??. 2.С еловых лап падали на землю снеговые шапки. 3.Краснозобые снегери и синички прыгали и вертелись по лиловым шишками. 4.Иней осыпается с берёзи искрами блестел в снегу.

Автор: Гость