Ставить падеж после сущ. Жёсткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревье??. 2.С еловых лап падали на землю снеговые шапки. 3.Краснозобые снегери и синички прыгали и вертелись по лиловым шишками. 4.Иней осыпается с б...
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Ставить падеж после сущ. Жёсткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревье??. 2.С еловых лап падали на землю снеговые шапки. 3.Краснозобые снегери и синички прыгали и вертелись по лиловым шишками. 4.Иней осыпается с берёзи искрами блестел в снегу.
Ответ(ы):
Гость:
Ветры- вин. п. Макушках- пред. п. Деревьев- род. п. С лап- род. п. На землю- вин. п. Шапки- вин. п. Снегири и синички- им. п. По шишкам- дат. п. Иней- им. п. С берез- вин. п. Искрами- твор. п. В снегу- предл. п.
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