Степени сравнения прилогательных : hot ,dangerous , silly , smart
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Степени сравнения прилогательных : hot ,dangerous , silly , smart
Ответ(ы) на вопрос:
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Hot-hotter-the hottes. Dangerous-more dangerous-most dangerous. Smart-smarter-the smartest
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