Стих трутнева на проталенке лесной какая ягода росла под сосной

Окружающий мир
Стих трутнева на проталенке лесной какая ягода росла под сосной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под сосной росла земляника
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