Стихи в прозе тургенева помогите плиз

Гость: Гость:

Без гнезда (Январь, 1878 г.) Близнецы (Февраль, 1878 г.) Брамин (Июнь, 1881 г.) Воробей (Апрель, 1878 г.) Восточная легенда (Апрель, 1878 г.) Враг и друг (Декабрь, 1878 г.) Встреча (Февраль, 1878 г.) Гад (Май, 1878 г.) Голуби (Май, 1879 г.) Два богача (Июль, 1878 г.) Два брата (Август, 1878 г.) Два четверостишья (Апрель, 1878 г.) Деревня (Февраль, 1878 г.) Довольный человек (Февраль, 1878 г.) Дрозд (8 июля 1877 г.) Дрозд (Август, 1877 г.) Дурак (Апрель, 1878 г.) Житейское правило (1) (Апрель, 1878 г.) Житейское правило (2) (Февраль, 1878 г.) Завтра, завтра (Май, 1879 г.) Истина и Правда (Июнь, 1882 г.) К*** (Июль, 1878 г.) «Как хороши, как свежи были розы…» (Сентябрь, 1879 г.) Камень (Май, 1879 г.) Когда меня не будет (Декабрь, 1878 г.) Когда я один (Ноябрь, 1879 г.) Конец света (Март, 1878 г.) Корреспондент (Июль, 1878 г.) Кубок (Январь, 1878 г.) Куропатки (Июнь, 1882 г.) Лазурное царство (Июнь, 1878 г.) Любовь (Июнь, 1881 г.) Маша (Апрель, 1878 г.) Милостыня (Май, 1878 г.) Мне жаль (Февраль, 1878 г.) Мои деревья (Ноябрь, 1882 г.) Молитва (Июнь, 1881 г.) Монах (Ноябрь, 1879 г.) Морское плавание (Ноябрь, 1879 г.) Мы ещё повоюем! (Ноябрь, 1879 г.) Н. Н. (Ноябрь, 1879 г.) Насекомое (Май, 1878 г.) Нимфы (Декабрь, 1878 г.) Нищий (Февраль, 1878 г.) «О моя молодость! О моя свежесть!» (Июнь, 1878 г.) Памяти Ю. П. Вревской (Сентябрь, 1878 г.) Песочные часы (Декабрь, 1878 г.) Пир у Верховного Существа (Декабрь, 1878 г.) Писатель и критик (Июнь, 1878 г.) «Повесить его!» (Август, 1879 г.) Попался под колесо (Июнь, 1882 г.) Порог (Май, 1878 г.) Посещение (Май, 1878 г.) Последнее свидание (Апрель, 1878 г.) Природа (Август, 1879 г.) Проклятие (Февраль, 1878 г.) Простота (Июнь, 1881 г.) Путь к любви (Июнь, 1881 г.) Разговор (Февраль, 1878 г.) Роза (Апрель, 1878 г.) Русский язык (Июнь, 1882 г.) С кем спорить… (Июнь, 1878 г.) Собака (Февраль, 1878 г.) Соперник (Февраль, 1878 г.) Старик (Июль, 1878 г.) Старуха (Февраль, 1878 г.) Стой! (Ноябрь, 1879 г.) Сфинкс (Декабрь, 1878 г.) Ты заплакал (Июнь, 1881 г.) У-а… (Ноябрь, 1882 г.) «Услышишь суд глупца…» (Февраль, 1878 г.) Фраза (Июнь, 1881 г.) Христос (Декабрь, 1878 г.) Черепа (Апрель, 1878 г.) Чернорабочий и белоручка (Апрель, 1878 г.) Что я буду думать? (Август, 1879 г.) Чья вина? (Январь, 1878 г.) Щи (Май, 1878 г.) Эгоист (Декабрь, 1878 г.) Я встал ночью (Июнь, 1879 г.) Я шёл среди высоких гор (Ноябрь, 1878 г.)