Столица тампин тяньго

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Столица тампин тяньго
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столица тампин тяньго - нанкин
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