Сторона квадрата изображенного нарисунке 1.16 равно 10 см найдите плошаль закрашеной части квадрата

Математика
Сторона квадрата изображенного нарисунке 1.16 равно 10 см найдите плошаль закрашеной части квадрата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закрашеная часть равна 5.14мм площадь
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