Сторона квадрата изображенного нарисунке 1.16 равно 10 см найдите плошаль закрашеной части квадрата
Математика
Сторона квадрата изображенного нарисунке 1.16 равно 10 см найдите плошаль закрашеной части квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закрашеная часть равна 5.14мм площадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Помогите пожалуйста с задачей подскажите действия. ,,в корзинах 52кг клубники. Если в первую корзину добавили 7кг клубники,а в вторую 9кг, то в обе...
Английский язык
Обществознание