На какую посуду по форме похожи эти созвездия

Окружающий мир
На какую посуду по форме похожи эти созвездия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ковшик(большая и малая медведица)
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