Существительные которые изменяются по числам:Молодежь,Молдова,ключ,осень,честно??ть,сочинение,Кишинев,праздник, число,соль,творог,ножницы,джинсы,тишина,именины,Москва,Россия,сказка,доброта
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Существительные которые изменяются по числам:Молодежь,Молдова,ключ,осень,честно??ть,сочинение,Кишинев,праздник, число,соль,творог,ножницы,джинсы,тишина,именины,Москва,Россия,сказка,доброта
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Ключ, сочинение, праздник
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