Существует ли такое натуральное n, при котором сумма 2*n+1 делится на 7?
Математика
Существует ли такое натуральное n, при котором сумма 2*n+1 делится на 7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=3 7/7=1 3 - натуральное
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