Сутеев Кто лучше Вспомни и запиши загадку об одном из героев сказки
Литература
Сутеев Кто лучше Вспомни и запиши загадку об одном из героев сказки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ждали маму с молоком а пустили волка в дом.. кем же были эти маленькие дети? ..семеро козлят..
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