В чём сходство и различие мультика и сказки о царе Салтане?
Литература
В чём сходство и различие мультика и сказки о царе Салтане?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) различие в мультике играют программируемые куклы они бегают прыгают в человек просто говорит за них текст а в сказке более всё правдиво там играют роль люди. И тем самым они не меняют текст,слова 2)сходство Всё это рассказ там играют одинаковые роли И восномном они абсолютно адинаковые
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