В чём сходство и различие мультика и сказки о царе Салтане?

Гость: Гость:

1) различие в мультике играют программируемые куклы они бегают прыгают в человек просто говорит за них текст а в сказке более всё правдиво там играют роль люди. И тем самым они не меняют текст,слова 2)сходство Всё это рассказ там играют одинаковые роли И восномном они абсолютно адинаковые