Как находить цену деления ?

Физика
Как находить цену деления ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена деления - это самое малое значение любого измерительного прибора. Формула: с = |a₁ -a₂| / n a₁, а₂  - пара ближайших чисел на шкале  n - количество делений  между этими числами Для примера, возьми обыкновенную линейку : а₁= 1 см  , а₂ = 0 см n = 10   с = | 1 - 0 | / 10  =  1/10 = 0.1  см  -  цена деления линейки
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