Как находить цену деления ?

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Цена деления - это самое малое значение любого измерительного прибора. Формула: с = |a₁ -a₂| / n a₁, а₂ - пара ближайших чисел на шкале n - количество делений между этими числами Для примера, возьми обыкновенную линейку : а₁= 1 см , а₂ = 0 см n = 10 с = | 1 - 0 | / 10 = 1/10 = 0.1 см - цена деления линейки