Машина подъехала к семафору когда горел красный свет после этого загорелся зелен??й свет сколько информации получил шофер
Информатика
Машина подъехала к семафору когда горел красный свет после этого загорелся зелен??й свет сколько информации получил шофер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что на красный ехать нельзя ,а на зелёный можно.
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