Значение энергетического обмена в клеточном метаболизме состоит в том, что он обеспечивает реакции синтеза: А) энергией, заключенной в АТФ Б) органическими веществами В) ферментами Г) минеральными веществами. Фототрофами...

Биология

Значение энергетического обмена в клеточном метаболизме состоит в том, что он обеспечивает реакции синтеза: А) энергией, заключенной в АТФ Б) органическими веществами В) ферментами Г) минеральными веществами. Фототрофами являются: А) простейшие Б) вирусы В) растения Г) грибы 9.Совокупность реакций синтеза органических веществ из неорганических с использованием энергии света называют: А) хемосинтезом Б) брожением В) гликолизом Г) фотосинтезом. 10.Установите последовательность этапов энергетического обмена. А. расщепление биополимеров до мономеров. Б. Поступление органических веществ в клетку. В. Окисление пировиноградной кислоты до углекислого газа и воды. Г. Расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты. Д. Синтез двух молекул АТФ. Е. синтез 36 молекул АТФ.

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