Поставить вопросы к существительным оприделить подеж пелекан узнаешь сразу побл??шому мешку под клювом . Во время ловли рыбы птица стоит на мелком месте и набивает свой мешок до отказа. Потом выходит на берег и спокойно съедает...
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Поставить вопросы к существительным оприделить подеж пелекан узнаешь сразу побл??шому мешку под клювом . Во время ловли рыбы птица стоит на мелком месте и набивает свой мешок до отказа. Потом выходит на берег и спокойно съедает добычу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пеликана (кого?) - Р.п. мешку (чему?) - Д.п. клювом (чем?) Тв.п. ловли (чего?) р.п. птица (кто?) и.п. месте ( на чем?) в.п. мешок (что?) в.п. отказала (чего?) р.п. берег (что?) в.п. добычу (чего?) р.п.
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