Придумать задачу которая решалась бы с помощью уравнения x+15=45
Математика
Придумать задачу которая решалась бы с помощью уравнения x+15=45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сосуд на химзаводе долили 15 литров жидкости, стало 45. Сколько литров было изначально?
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