Выступите в роли участника книжной выставки-ярмарки и представьте издательство, которое специализируется на выпуске книг для чтения в дороге. Придумайте название для вашего стенда и составьте перечень из 8–10 книг для размещ...
Литература
Выступите в роли участника книжной выставки-ярмарки и представьте издательство, которое специализируется на выпуске книг для чтения в дороге. Придумайте название для вашего стенда и составьте перечень из 8–10 книг для размещения на н–м. К каждой книге дайте краткую аннотацию (до 5 предложений), объясняющую ваш выбор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стенд "Легкий путь" 1) Витя Малеев в школе и дома-будь вам за 30 или всего лишь 10 эти рассказы не дадут вам скучать. С ними ваша поездка пройдёт легко и незаметно.
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