49. Обьясните как составлены равенства
Математика
49. Обьясните как составлены равенства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15.012 = 15 + 0.012 7.62 = 7 + 0.62
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