Сжатый пересказ по рассказу любовь к жизни

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ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ В рассказе "Любовь к жизни" Джек Лондон изобразил двух друзей-золотоискателей, которые возвращаются домой после удачных поисков желтого металла. Один из них вывихнул ногу и попросил своего спутника о помощи. Но тот бросил товарища в беде и пошел дальше, прихватив с собой часть добычи. Его друг, оставшийся в одиночестве, отчаянно борется за жизнь. Он .решает идти дальше, несмотря на боль, но сбивается с дороги. Идти с поврежденной ногой становится все тяжелее, и герой задумывается над тем, что делать со своей долей добычи. Он оказался перед выбором: избавиться от золота как от лишнего груза или от всех остальных вещей. Он не решился оставить золото в той земле, которой оно принадлежало раньше. Золотоискатель изнемогал от голода. Несколько раз он пытался поймать куропатку, но безуспешно. "Глядя, как куропатка отлетает прочь, он чувствовал к ней такую ненависть, словно она причинила ему страшное зло". Он впадал в беспамятство, бредил едой, но, придя в себя, чувствовал только боль от голода в животе. Когда мокрый снег погасил костер, путник дошел до крайней точки страдания и начинал думать, что умереть не так больно, как жить. Но сквозь бессилие прорывалась бесконечная любовь к жизни и вынуждала его еще и еще раз подниматься и идти дальше. Герою удалось выйти к людям, но в конце пути произошло символическое событие: он увидел останки своего друга-предателя. Еще долгое время спасшегося преследовал страх голодной смерти. Рассказ Джека Лондона заставляет читателя задуматься над такими понятиями, как жизнь и смерть, предательство и дружба, над относительностью материальных ценностей.