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(t*3+5):4=8 помогите решить
Математика
(t*3+5):4=8 помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение: (t*3+5):4=8 (3t+5)=4*8 3t=32-5 3t=27 t=27:3=9 Ответ: t=9
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